El actor español Álvaro Forte, deja atrás su icónico personaje de “El Profesor” de “La Casa de Papel”, para protagonizar “El Embarcadero” por Lifetime. (Foto: Cortesía/Fernando Rodzar)

Con un personaje totalmente distinto a “El Profesor”, personaje que lo llevó a la fama mundial en la exitosa serie “La Casa de Papel”, el actor español Álvaro Morte, protagoniza ahora “El Embarcadero”, una historia que, asegura, cautivará de principio a fin.

“Una de las capacidades que más me gustan, es que un actor pueda ser camaleónico y el objetivo al interpretar a “Oscar” era alejarlo completamente de “El Profesor”, quien se ha convertido en alguien icónico y con mucho peso. Era difícil, pero teníamos que hacerlo”, expresó el actor, quien está de visita en México para promocionar este nuevo trabajo, que se transmitirá por Lifetime.

En esta serie, un thriller romántico, un triángulo amoroso nada convencional, en donde comparte créditos con Irene Arcos y Verónica Sánchez, el actor interpreta a un hombre enamorado de dos mujeres, que se conocen después del supuesto suicido del hombre, una historia que el actor cree, los jóvenes de hoy entenderán, porque han crecido con otra educación, con más libertad e información.

En "El Embarcadero", Álvaro comparte créditos con Eduardo Ruiz, Carmen Larios, Irene Arcos y César Sabroso. (Foto: Cortesía/Fernado Rodzar)

“Ellos (los jóvenes) vienen sin esa carga que hemos tenido nosotros, sin esa culpabilidad. Saben que si quieres a más de una persona a la vez, no es una condena. En mi caso, me ha resultado difícil entender a Óscar, porque yo estoy casado con una sola persona y estoy bien así. Sin embargo, están surgiendo otras formas de amar", indicó.

Esta necesidad de Álvaro de alejarse del personaje “El Profesor”, lo ha llevado a dejar sobre la mesa, propuestas para grandes proyectos, porque eran similares a este personaje, pero, paradójicamente, esta necesidad de cambio, ha sido entendida, por los creadores de “La Casa de Papel, pues son los mismos que los de “El Embarcadero”.

“Tengo proyectos sobre la mesa que me conectan con “El Profesor”, pero procuro escapar de ellos y miro hacia otros que sí me apetece enfrentarme, porque son muy distintos. No me gusta encasillarme en un solo personaje, me gusta que la gente piense que soy un actor y no “El Profesor”, puntualizó.

