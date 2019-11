CLOSE

La actriz desmiente que haya formado parte del supuesto “catálogo”, donde aseguró Kate del Castillo, la televisora “ofrecía” a su actrices

Lucero dice sí a que algún día, su vida se cuente a través de una bioserie, aunque por ahora solo es un deseo. (Foto: Universal Music)

La cantante Lucero desmintió que ella haya formado parte del supuesto “catálogo” de Televisa, que según Kate del Castillo, hacía la televisora para “ofrecer” a sus artistas exclusivas, al mejor postor.

“Yo creo que el “catálogo” de Televisa no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un “catálogo” de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana que se hizo hace muchos años. Afortunadamente, nunca he estado en ningún catálogo, nunca en mi vida, solo en el Price Shoes (catálogo de zapatos y ropa), porque ahí vendo mi ropa, mis zapatos”, indicó.

Con casi 40 años de carrera artística, casi todos ellos en Televisa, Lucero asegura que jamás se enteró que existiera un catálogo.

“Son leyendas urbanas que en eso se quedarán”, indicó.

Lucero no descartó en un futuro, permitir que se realice su bioserie.

“Sería muy padre el tema de las bioseries, que lo hemos comentado mucho, lo hemos platicado ya también con algunos productores, probablemente sí, que se escriban más capítulos en mi historia que estén basados en el antes probablemente, puntualizó.

