María León responde a Marco Moré, quien la acusa de haberle plagiado el tema “Locos”. (Foto: La Voz)

Después de que Marco Moré ex integrante de la segunda generación de “La Academia” acusara a María León de haberle plagiado el tema “Locos” y la idea del videoclip con fuertes escenas sexuales, la cantante aclaró que esa canción ella la escribió y la registró desde 2017.

“Él dice que hace un año me dio la idea de la canción, esta canción yo la escribí en Miami, en el 2017, si a él se le ocurrió hace un año, llegó un poco tarde a la canción, yo tengo mis pruebas, tengo todos los datos, está registrada desde el 2017”, señaló la cantautora.

María lamentó que Moré, quien denunció el supuesto plagio en sus redes sociales, la utilice para hacerse publicidad, pero ella tiene una carrera seria que la respalda y jamás se ha visto inmiscuida en ningún tipo de problema para sobresalir.

“Acusar a alguien de plagio es una acusación seria, y lo digo, sobre todo por todos por estos autores que amo con mi corazón, y si se le ocurrió a él hace un año, llegó un año tarde. La verdad siempre sale a la luz, y yo he tenido la fortuna de expresar mis emociones y mi vida en música, no tengo necesidad de tomar cosas que no son mías”, indicó.

