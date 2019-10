CLOSE

El actor no se arrepiente por la forma ofensiva que respondió en redes sociales, a una usuaria que aseguró era gay.

José Ron, no está dispuesto a seguir tolerando a sus haters. (Foto: La Voz)

Cansado de los ataques de una usuaria en redes sociales, José Ron aseguró que no se arrepiente de la forma ofensiva en que respondió a quien afirmó que era gay, porque ya basta de aguantar groserías de usuarios que solo se dedican a ofender, a molestar con total impunidad, escondidos en el anonimato.

“A la gente le gusta chingar, pero no le gusta cuando lo chinguen, siempre he creído que quién se lleva se aguanta, es una persona que no es fan, siempre ignoro ese tipo de comentarios, pero esta persona ya venía desde tiempo atrás con mi familia, con mi hermano, con muchas personas, conmigo y dije: ¿qué quiere? ¿llamar mi atención?, ¿que le conteste?..., no me dejo, no soy ningún pendejo, sé defenderme y se ponerle un alto a las personas, esta persona ni siquiera sabemos si es hombre o mujer porque además es cobarde, se esconde en una cuenta privada y sí fui muy directo, rudo, fuerte, pero creo que se lo merecía, a esas personas hay que ponerles un alto”, expresó el actor.

Ron considera que en la medida de poner un alto a estas personas anónimas, es como se pueden parar estas ofensas, pero hasta ahí, se contesta y se corta definitivamente, porque de lo contrario es una cosa interminable.

“Ya no leo, créanme que en mis redes sociales les contesto a mis fans, pero a veces, no sé si realmente lo valoren, ya con esto ya no le doy (a los haters) lo que ellos piden, que es atención. Después no sé qué han puesto mis fans, la gente me conoce como soy, si les ofende mi respuesta; yo, cuando lo puse, estaba consiente de lo que estaba escribiendo, y tenía que ser algo muy fuerte para que esa persona le cayera el 20, hay momentos en los que debes poner un alto”, señaló.

El actor aclaró que su molestia, no se debió a que cuestionaran su sexualidad, sino la intención de este hater que venía fastidiándolo desde hace tiempo.

“He hecho un personaje gay, tengo muchos amigos gays, y ese comentario no me molesto, es el fondo de esa persona, detrás hay una historia, esta persona está embobada conmigo, en atacarme, no solo a mí, a mi familia, amigos, ex parejas, como ser humano y persona, decidí defenderme. No me arrepiento de nada y creo que se lo merece y se merecen eso, muchas cosas más esas personas”, indicó.

El actor estuvo presente en el pizarrazo de la telenovela “Te doy la Vida”, producción de Lucero Suárez.

