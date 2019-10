CLOSE

Bibi asegura que a lo largo de 27 años al lado de Eduardo Capetillo, con quien tiene 25 años de casada y 5 hijos, está a acostumbrada a todo tipo de rumores, pero está muy feliz. (Foto: La Voz)

A 27 años de estar junto a Eduardo Capetillo, con quien tiene 25 años de casada y cinco hijos, Bibi Gaytán negó que se estén divorciando, como se especuló, luego de que dejaron de seguirse en Instagram.

“A ratos lo sigo, a ratos no, así es la vida. Es parte del show business, tú crees que después de tantos años me cuezo al primer hervor, ya no”, expresó la cantante y actriz, quien aseguró que ya está acostumbrada a que los “divorcien”.

Con humor, Bibi comentó que lo que sí nunca haría, sería bloquear a su esposo de sus redes sociales.

“Para nada, para nada, yo en mi vida no bloqueo a nadie”, señaló.

Respecto a los rumores que siempre ha habido en su matrimonio respecto a los celos de Eduardo, que dicen no le permite vestir con ropa entallada o minifaldas, la actriz, que a sus 47 años luce una figura espléndida y está más guapa que nunca, señaló que ella siempre ha elegido su ropa de acurdo a su edad, por lo que jamás volvería a usar la ropa que la caracterizó cuando formaba parte de Timbiriche.

“Imagínate qué ridiculez, ya a mi edad no está dentro de mis planes, porque todas son etapas en la vida, no me sentiría a gusto; claro, me encanta ver mis fotos de mis shorts, que en su momento me gustaba usarlos”, indicó.

Luego de 15 años de ausencia, Bibi está disfrutando al máximo su regreso a los escenarios, con el musical “Chicago”, donde luce espléndida.

