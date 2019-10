CLOSE

Después de que Bárbara Reyes asegurara que Sarita se molestó con su hermano, porque éste la llamó “asesina”, Núñez y Marysol salieron en defensa del hijo de José José

José Joel nunca llamó “asesina” a Sarita, ni lo haría jamás, expresaron su hermana Marysol y Laura Núñez. (Foto: La Voz)

Luego de que Bárbara Reyes, supuesta amiga de José José asegurara que José Joel llamó “asesina” a Sarita, la ex representante del cantante, Laura Núñez y su hija Marysol, señalaron que eso es mentira.

“No mi amor, para nada, de antemano, no nos ponemos juzgar algo que no conocemos, pero por ende, estamos pidiendo las respuestas”, señaló Marysol.

Por su parte, Laura Núñez, reiteró que eso es totalmente falso.

“No es cierto, mentira, yo estuve ahí con José Joel y nunca hubo eso, no sé quién lo sacaría, es algo bien feo, hay que ver qué persona lo dijo, ha de ser igual de feo o fea, no sé quién sea, pero eso no se dice” indicó.

Laura agregó que José Joel nunca llamó a Sarita así, por respeto a su padre.

“Esas palabras no merece don José, no ella”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/10/29/laura-nunez-y-marysol-defienden-jose-joel/2489703001/