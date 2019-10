CLOSE

Al actor le ilusiona la secuela de la cinta que marcó un parteaguas en su carrera.

Jorge Salinas celebra el proyecto de la secuela de la cinta “Sexo, Pudor y Lágrimas”, con su regreso a Televisa para integrarse al elenco de la telenovela “Te doy la Vida”. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

El actor Jorge Salinas se encuentra listo para filmar la secuela de “Sexo, Pudor y Lágrimas” (1999, Antonio Serrano), la exitosa tragicomedia que marcó un antes y un después en su carrera histriónica, y en la que interpretó a Miguel Mendizábal, un altivo ejecutivo, casado, enamorado, con buen círculo de amigos, al que un día se le desmorona su vida, aparentemente perfecta.

“Además de emocionarme, me pone nervioso, qué pasó con Miguel, 20 años después. La cinta fue un parteaguas en mi carrera, me dio la oportunidad de entrar al cine, con la misma generación de público, pero diferente al de la televisión, me permitió hacer cine, me permitió hacer televisión”, señaló.

Aunque no quiso abundar en el libreto, el actor aseguró que su personaje tendrá un cambio radical.

“Es un cambio radical. Todos los cambios son buenos, me parece que a Miguel le hacía falta un jalón de orejas de parte de la vida y se lo dieron”, expresó.

El actor inicia grabaciones de la telenovela “Te doy la Vida”, una producción de Lucero Suárez, en la que interpreta a Ernesto, un hombre infértil que adoptará a un niño.

