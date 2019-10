CLOSE

Gracias a su personaje de Mónica Robles, su talento histriónico brilló más que nunca a nivel internacional

El talento histriónico de Fernanda Castillo, brilló intensamente durante cinco temporadas en “El Señor de los Cielos”. (Foto: La Voz)

Como una de las protagonistas estrella de la serie “El Señor de los Cielos”, la actriz Fernanda Castillo confesó que le causó tristeza el enterarse de la muerte de este icónico personaje, que interpretó Rafael Amaya a lo largo de siete exitosas temporadas, producidas por Telemundo.

“Muy triste, siento que se acaba una etapa, de alguna manera se cierra un ciclo para todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar ahí. Me dolió la verdad, no lo vi, pero lo vi en las redes sociales, me dolió, porque se cierra un ciclo para todos y porque quiero mucho a Rafa y porque sé lo difícil que ha de haber sido para él”, señaló.

Este proyecto fue, sin duda, un parteaguas en la carrera de Fernanda, pues gracias a su personaje de Mónica Robles, su talento histriónico brilló más que nunca a nivel internacional durante cinco temporadas, por lo que también para ella fue difícil terminar esa etapa en “El Señor de los Cielos”, aunque sabía que era momento de cerrar un ciclo.

“Yo cuando terminé con Mónica Robles, me dolió, era como si fuera mío, porque fueron muchos años, pero hay que cerrar ciclos y hay que seguir adelante, porque si no, no podemos avanzar si seguimos anclados al pasado”, indicó.

Para Fernanda fue un placer trabajar con Rafa Amaya, pues lograron interpretar a una pareja que se quedó en la memoria del público.

“Construimos unos personajes que se le quedaron a las personas para siempre “, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/10/29/fernanda-castillo-muerte-el-senor-de-los-cielos/2501130001/