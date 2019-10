CLOSE

La actriz aseguró que entre sus padres, Angélica Rivera y José Alberto Castro, no hay reconciliación.

Sofía Castro asegura que sus padres han llevado siempre una magnífica relación, así es que toda la vida los verán juntos, aunque no como pareja, sino como amigos y padres de tres hijas. (Foto: La Voz)

La actriz Sofía Castro desmintió que sus padres, la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, se hayan reconciliado, como se dijo en una revista.

“La verdad me da mucha risa, como lo dijo mi papá: “acostúmbrense a vernos juntos”. Tienen tres hijas de por medio, que se llaman Sofía, Fernanda y Regina que tenemos cosas, eventos, hay navidades, cumpleaños, fiestas, siempre van a estar juntos, no hay reconciliación, porque no la hay, pero siempre van a estar juntos”, indicó.

Agradeció, que sus padres puedan llevar una relación sana, por el bien de ella y sus hermanas.

“Qué increíble que como personas que están divorciadas, se pueden llevar bien, por el bien de sus hijas”, señaló.

En lo que se refiere a su propia vida personal, Sofía es por demás reservada y trata de mantenerla en privado, solo acepta que está muy enamorada en este momento.

“Estoy muy enamorada, muy contenta, ya lo demás es cosa nuestra. Él no se dedica al medio, no es algo que le encante, me apoya y todo, pero hasta ahí”, comentó.

