Como una historia de humanidad y realismo, así calificó Jennifer Lopez (segunda de izq. a der.) la trama de la película Estafadoras de Wall Street (Hustlers), que protagoniza al lado de Constance Wu (der.) y que llegará a México este viernes. (Foto: Agencia Reforma)

TORONTO, Canadá.- ¿Bailarinas que seducen a altos ejecutivos en el table dance, y en la intimidad, para luego extorsionarlos y hacerse de muchos billetes verdes?

El caso es real y generó revuelo en Estados Unidos cuando, en 2015, la revista New York publicó el artículo "The Hustlers at Scores", de Jessica Pressler. Acabó por inspirar la trama de Estafadoras de Wall Street, filme estelarizado por Jennifer Lopez (como Ramona) y Constance Wu (Destiny) y dirigido por Lorene Scafaria.

"Nuestra sociedad está llena de estigmas y, sobre todo, de conceptos peyorativos, especialmente en cuanto a mujeres se refiere. Si una mujer es stripper, es una cualquiera. Si un hombre es stripper, es un campeón.

"No creo que nadie en el filme se ponga a defender a las estafadoras, pero tampoco pienso que todos las condenen. Existen circunstancias y ellas las aprovechan. Es una historia de humanidad y realismo", señala Lopez, coprotagonista y productora de la película, que mañana se estrena en México.

Ramona es una experimentada bailarina exótica del club Moves, en Nueva York, al que llegan chicas de varios países y estratos sociales con el fin de dejar la precariedad o los abusos familiares. Ahí acoge a Dorothy y se vuelve su mentora. La enseña a bailar, a imponerse, a gustar.

Ramona, Jennifer Lopez (izq.), es una experimentada bailarina exótica del club Moves, en Nueva York, al que llegan chicas de varios países y estratos sociales con el fin de dejar la precariedad o los abusos familiares. (Foto: Agencia Reforma)

Así, la inexperta chica va recordando, en entrevista con una periodista llamada Elizabeth (Julia Stiles), cómo se volvió cómplice de ella y de otras bailarinas en el arte de estafar a los que ellas llaman "delincuentes de cuello blanco".

"Esto es una realidad, ellas quisieron tomar revancha, no las juzgo. En un momento Ramona les dice que no debería remorderles la conciencia porque los ejecutivos de Wall Street roban con permiso de las leyes y no pagan sus crímenes; eso es para analizarlo detenidamente", dice Wu.

Con actuaciones de Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo y Cardi B, la trama va mostrando cómo las ingenuas chicas se vuelven expertas "ladronas" de infieles esposos, insatisfechos novios e incomprendidos hijos de alguien. Les bajan la lana y amenazan con delatarlos.

"Ellas sólo quieren ser felices. En algún momento percibí que tomaron el estandarte de la revancha femenina para todos los hombres que son falsos e hipócritas.

"Hace falta mucha verdad en las relaciones humanas, laborales, en las de pareja, y por eso se dan historias como esta", enfatiza Scafaria, cineasta.

La cinta ha causado revuelo entre la crítica y la audiencia, que ya la han colocado como una de las favoritas del año. Además, ya posicionan a Lopez y Wu peleando por premios actorales.

A las protagonistas les gana la ambición, el poder, la riqueza y su falta de visión para el negocio, que termina por arruinarlas. Cuando un "cliente" se resiste a la manipulación, las delata, les arruina la jugada, lo que destapa el escándalo de las Estafadoras de Wall Street.

Estafadoras expertas

El filme costó 20 millones de dólares y en su fin de semana de estreno en EU recaudó 33 millones.

Jennifer Lopez acudió con su novio, Alex Rodriguez, a clubes de strippers para hacer investigación de campo.

Es el debut fílmico de Cardi B, quien antes de ser famosa trabajó como stripper y fue estafadora confesa.

Usher tiene una intervención como él mismo porque J.Lo le pidió que saliera específicamente en el papel.

Bebe Rexha audicionó para dos papeles, pero finalmente se los quedaron Lili Reinhart y Constance Wu.

Martin Scorsese rechazó dirigir la película.



