Shaila no se complica la vida, la enfrenta y la disfruta al máximo sin prejuicio y sin temor alguno. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

La cantante Shaila Dúrcal, confiesa que no ha sido fácil lidiar con las críticas hacia su peso, sin embargo, ha decidido disfrutar de la vida y despreocuparse por los kilos que tiene demás.

“Tengo mis días de “¿por qué estoy gordita?”, pero cuando estaba flaca, también decían: “¿por qué está tan flaca,?” entonces nunca le doy gusto a nadie, he cumplido 40 años ya no voy a pasar toda la vida igual, haciendo las cosas por el gusto de las personas”, indicó.

Aseguró que debido a que padece hipertiroidismo, le ha sido más difícil bajar de peso.

“Tengo hipertiroidismo y estoy batallando con eso, porque no quiero hacerme los tratamientos; he dejado de fumar a raíz de mi accidente, y aparte de eso, me encanta tragar, con perdón, me gusta comer, me encanta celebrar a la mujer en todas las tallas, en todos los tamaños”, señaló.

La cantante también habló de cómo ha enfrentado el accidente, por el que le tuvieron que amputar uno de sus dedos de la mano.

“Así tal cual, enseñándolo, confrontándolo, esa es mi regla, tal cual, confrontando las cosas, de nada sirve estarlo ocultando, eso no me viene bien a mí”, indicó.

