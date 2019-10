CLOSE

Le pidió a Manuel José que deje de decir que es hijo de José José, quien le dio el beneficio de la duda, aceptando hacerse un examen de sangre.

El cantante colombiano Manuel José, está seguro e insiste en ser hijo de José José, aunque un examen de ADN haya dicho que no. Foto (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Luego de que el cantante colombiano Manuel José ha insistido en que es hijo de José José (aunque una prueba de ADN, haya dicho que no), Marysol Sosa, hija de “El Príncipe de la Canción”, confesó que le preocupa la obsesión que tiene el joven colombiano por su padre.

“Me asusta un poco, porque siento que es demasiada la obsesión con la que el muchacho creció, y con el hecho de querer ser José José, independientemente de que me queda claro que él es un buen imitador de mi papá, no entiendo por qué al día de hoy, de adjudica un título que no es de él, se hizo la prueba (ADN) y se le comprobó que no: “muchacho, mi rey, no eres hijo de mi señor padre, gracias por respetarlo tanto, gracias admíralo tanto”, pero nada más”, indicó.

Le pidió a Manuel José que deje de decir que es hijo de José José, quien le dio el beneficio de la duda, aceptando hacerse un examen de sangre para comprobar si lo que le había dicho su madre al chico era verdad, y el resultado fue contundente: no es su hijo.

“El muchacho puede meterse en problemas graves, al seguir usando nombres y títulos que no le corresponden”, señaló.

Respecto a la demanda que existe tanto en México como en Estados Unidos en contra de su media hermana Sara Sosa, la cantante aseguró que el proceso sigue su curso.

“Al momento no ha respondido nada, y al respecto de ello, estamos procediendo como lo estamos haciendo”, indicó.

Debido a la forma en que ha actuado Sara, Marysol no duda que se le realicen exámenes psicológicos.

“Yo creo que en algún momento, va a ser necesario, porque la conducta de ella no ha sido lógica”, indicó.

Respecto al cobro de regalías que supuestamente ha realizado Sergio Mayer, la cantante dijo no conocer mucho del tema, sin embargo, en su momento eso se aclarará, porque no es algo que les interese, pero sí les incumbe.

“Son cosas que van a caer, no sé a qué juicio, no sé qué día, pero ahí seguimos “, indicó.

Finalmente, la cantante se dijo tranquila, porque a pesar de no ver a su padre en más de un año, ella se despidió de él.

“Me deben muchas respuestas y me las van a dar en el nombre de Jesús , pero personal e internamente hice lo que tenía que hacer, yo personalmente me despedí de mi papá el 6 de febrero del 2018, fue la última vez que lo vi y eso quedó en mi corazón y quedé en paz”, puntualizó.

