Paz Vega, una espléndida intérprete de Catalina Creel. (Foto: Televisa)

Interpretar, de forma propia, a Catalina Creel, una de las villanas icónicas de los melodramas mexicanos, fue para Paz Vega un reto histriónico, duro, complicado, pero lleno de satisfacciones.

“Me enamoró la historia y el guión, me muevo por mi instinto, cuando leo algo y me gusta, siento que es un reto, y siento que es un personaje al que le puedo dar algo y eso fue lo me pasó con Catalina Creel”, indicó la experimentada actriz española, que encabeza el reparto de la nueva versión de la telenovela “Cuna de Lobos”.

A pesar de que Catalina Creel es una villana implacable, un personaje duro, poco sensible, Paz asegura que el parche que utilizó en el ojo, fue clave para poder interpretarla.

“Hay un elemento que me ha ayudado, tanto a conectar, como para desconectar, que es el parche, el hecho de llegar por la mañana a grabar, maquillarme y vestirme y ponerme el parche, bastaba para logra el clic con Catalina”, señaló.

La actriz española, se lleva la mejor experiencia de haber trabajado para la televisión mexicana. (Foto: Televisa)

Con una carrera sólida en España y en Estados Unidos, la actriz confiesa que este primer trabajo para la televisión mexicana, fue tan grato y satisfactorio, que le encantaría sumar más proyectos.

“Ha sido una experiencia tan bonita que me gustaría repetir”, comentó.

Lo único que sí, enfatiza, fue muy complicado para ella, incluso le causó depresión, fue el estar lejos de su familia durante los meses de grabación de “Cuna de Lobos”, aunque agradece el haber estado tan arropada por sus compañeros y en general por toda la producción.

“Han sido meses muy duros, porque he estado fuera de mi hogar, lejos de mis hijos, pero he tenido el amor y apoyo mis compañeros y eso lo hizo menos complicado”, señaló.

CONÓZCALA

Paz estuvo cinco meses en México, grabando “Cuna de Lobos”. (Foto: Televisa)

Paz Vega

Nació un 2 de enero en Sevilla, España

Obtuvo el premio Goya por “Lucía y el Sexo”

Ha trabajado en 43 películas

En 2004 realizó en Hollywood la cinta “Spanglish”

En 2006 protagoniza la cinta “Dame 10 razones”, al lado de Morgan Freeman

Está casada con Orson Salazar, con quien tiene tres hijos: Orson, Ava, y Lenon.

