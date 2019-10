CLOSE

Demián Bichir extraña a su esposa Stefanie Sherk, quien se suicidara hace seis meses, víctima de depresión (Foto: La Voz)

A seis meses de la muerte de su esposa Stefanie Sherk, el actor Demián Bichir le dedicó un emotivo mensaje, en el cual describe la falta que le hace.

“En cada hora de este eterno amanecer, siento tu mano tomando la mía, he visto tus brazos extendidos llegando a mí para sostener mi rostro cansado en tus manos sanadoras. En mis momentos de mayor soledad, donde ningún rayo del sol ilumina mi camino, he visto tus ojos azul cielo, guiando el mío. Aunque he llorado más lágrimas que cualquier lluvia y he conocido el sonido del dolor, tu sonrisa angelical reconfortante convierte mis angustiantes noches en días alegres”, escribió el actor.

El actor encontró desmayada a su esposa en la alberca de su casa, y aunque trataron de reanimarla, ya nada pudieron hacer.

Tras darse a conocer la noticia de que la actriz se había suicidado, el actor escribió un mensaje en donde hablaba de la depresión que sufría su esposa.

