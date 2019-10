CLOSE

Para Ángel Gabriel no hay secretos de su origen, ni de la historia de su nacimiento en una cárcel de Brasil, y no hay nada mejor en este mundo que su madre

Ángel Gabriel, así nada más, con su propio talento como tarjeta de identificación. (Foto: La Voz)

Aunque está muy orgulloso de Gloria Trevi, su madre, el joven cantante Ángel Gabriel decidió iniciar su carrera sin el apellido Trevi, debido a que desea que su público lo reconozca por su talento y no por ser hijo de la cantante, quien lo apoya incondicionalmente y le ha dado la libertad absoluta de decidir lo que quiere para su trabajo.

“Yo escogí no tener el Trevi, simplemente ser Ángel Gabriel, sé lo difícil que va a ser, pero como dije: estoy dispuesto a hacer lo que sea, para cumplir mis sueños”, indicó el chico de 17 años de edad.

Para Ángel Gabriel no hay secretos de su origen, ni de la historia de su nacimiento en una cárcel de Brasil, y no hay nada mejor en este mundo que su madre, a quien agradece que le diga que él fue y es como una luz en su vida, una luz que le animó a demostrar su inocencia y salir de prisión.

“Yo la veo a ella como mi luz, saber que en algún tiempo fui la luz de ella, es algo muy padre la verdad”, señaló.

MÁS: Gloria Trevi presenta a su hijo Ángel Gabriel, en su debut como cantante

Emocionado, el joven cantante considera que aunque su mamá lo apoyará siempre, como cualquier madre lo hace con su hijo, de aquí en adelante su lucha es solo, con su trabajo, con sus temas, como el de “Si te Encuentro Sola”, con el que debuta y se siente muy identificado, porque le pasó casi lo mismo con una chica.

“La historia de la canción empieza hace como cinco años, a mí me gustaba una chava, pero tenía novio y él era mi mejor amigo, no me quería meter, cortaron y me fui a Boston, cuando regresé, me junté con esta chica, que ahora es mi novia, ahí me dieron la canción ya hecha, cuando me la entregaron, leí la letra y me gustó mucho, porque había vivido algo así, le cambié solo unas cositas”, indicó.

MÁS: Paz Vega se enamora de Catalina Creel, aunque confiesa que fue duro interpretarla

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/10/22/angel-gabriel-se-quita-el-apellido-trevi/4066005002/