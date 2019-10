CLOSE

Manolo Caro responde a quienes critican la 2da temporada de “La Casa de las Flores” por la ausencia de Verónica Castro

Dicen que la serie no es lo mismo sin la presencia de Verónica Castro, pero Manolo Caro asegura que lo importante es que la están viendo. (Foto: Netflix/Víctor Chávez.)

El productor Manolo Caro, contestó a quienes lo criticaron en redes sociales por la ausencia de la actriz Verónica Castro, en la segunda temporada de la serie “La Casa de las Flores”, que recién se estrenó en Netflix.

“Sería un fracaso personal si #lacasadelasflores no estuviera provocando estas conversaciones tan encontradas, pasionales, si fuera indiferente y me queda claro que no lo es! 🤣🤣🤣 Gracias por todos los comentarios 🖤Muy pero muy pronto les daré nuevas noticias. #ManoloCaro”, respondió el productor

Y es que público, considera que la actriz era la estrella de la serie, por lo que lamentaron que el productor no la incluyera.

“Yo sí extrañe mucho @vrocastroficial era un agasajo y risa verla, el final que le dieron poquito absurdo y más con el amante, de más”.

@No la he visto ,pero sin @vrocastroficial @castrono es lo mismo”, fueron algunos comentarios de los usuarios.

