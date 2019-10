CLOSE

El actor asegura que no tiene prisa por formar una familia, ya que en estos momento prefiere disfrutar a sus sobrinos

José María Torre está muy feliz disfrutando a sus 23 sobrinos. (Foto: La Voz)

Proveniente de una familia numerosa, de 13 miembros, José María Torre asegura que entre sus planes, sí está el formar la propia, pero no por ahora, que está inmerso en el trabajo y su poco tiempo libre lo dedica a sus sobrinos.

“No tengo prisa, me gusta mucho lo que hago, estoy tranquilo, esa es la respuesta: no hay prisa”, indicó.

Debido a que la mayoría de sus 10 hermanos ya tiene hijos, el actor disfruta pasar tiempo con sus sobrinos

“Creo que ya cambiaron los estándares de formar una familia… han ido cambiado, tengo 23 sobrinos, la familia cumple con eso. Soy el que tiene esa energía para verlos en la comida, todos los sobrinos son muy simpáticos, son muy brillantes todos”, indicó.

Aunque de repente se siente presionado por su familia, asegura que no lleva prisa por convertirse en padre.

“Lo tengo en mi lista pero no hay prisa, va a pasar en algún momento, siempre me dicen: “Oye, ¿tú para cuándo?”, pero gracias a Dios, hay un balance con los sobrinos, para que no estén molestando”, puntualizó.

