La actriz dice que la han tachado de ser una mujer conflictiva cuando no lo es, y eso le ha causado problemas de depresión

La actriz se dice afectada por supuestos malos comentarios de algunos miembros de la prensa. (Foto: La Voz)

La actriz Gaby Spanic confiesa que sí le ha afectado la mala imagen que, supuestamente, le han hecho en algunos medios de comunicación, al señalarla como una mujer conflictiva, porque no lo es, y eso le ha causado problemas de depresión, por lo que desea que algunos miembros de la prensa, dejen de hablar mentiras acerca de su comportamiento y profesionalismo.

“Sí afecta, no es fácil que tengan tantos años diciéndote que eres loca, que padeces de tus facultades, que maltratas a tu hermana, que te la pasas peleando con todo mundo, cuando lo único que he hecho es ejercer mi derecho de defenderme. Ustedes me conocen, la campaña qué hay de tras de esto, pero ustedes me conocen”, indicó la actriz de origen venezolano, radicada en México.

Gaby demandó hace unos meses al periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien acusa de supuesto daño moral, debido a que, supuestamente, se vio afectada cuando él, comentando la publicación de otro medio, de un audio, en el que ella hablaba mal de Lucero, señaló que Gaby es una mujer que ha tenido conflicto con muchas personas, como lo avalan decenas de publicaciones, y que su carrera, no se compara con la de Lucero, lo que no le gustó a Gaby, quien asegura que cayó en depresión por ese comentario.

Gaby está llevando actualmente una demanda por supuesto daño moral, en contra de un periodista. (Foto: La Voz)

Cabe señalar que el periodista le comprobó con 157 publicaciones ajenas a él, que comentan de todos los problemas que ha tenido la actriz en su vida profesional y personal, sin embargo, la querella sigue.

“A veces pierdes la concentración al estudiar y todo esto sí te afecta, soy un ser humano, a veces uno tiene derecho a deprimirse”, indicó.

En lo que se refiere a su vida amorosa, la actriz expresó que en estos momentos, se mantiene soltera, ya que prefiere esperar a que llegue la persona indicada y no equivocarse como en el pasado, en donde descubrió que una de sus parejas era gay.

“Me pasó una vez y me dijo que había sido la única mujer que lo inspiró. Lo vi besándose con otro hombre y bueno, le dije que lo disfrutara, qué voy a hacer. Amigas para siempre”, indicó.

