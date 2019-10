Esta emisión constará de 10 programas, en los que el público podrá seguir el proceso de evolución de un grupo de talentosos niños

Lucero, Carlos Rivera y Melendi, coaches de “La Voz Kids”. (Foto: Televisa)

Después de que TV Azteca adquirió los derechos de “La Voz”, el productor Miguel Ángel Fox, confesó que tenía dudas si el programa “La Voz Kids”, podría salir al aire en Televisa, pero sí era viable, y así se hizo.

“Teníamos la duda de si iba a salir al aire, o no iba a salir al aire, porque es raro que un formato habite en dos televisoras. Este proyecto tiene un ángel especial, que no lo tiene “La Voz” de grandes”, señaló el productor.

Incluso, Miguel Ángel, que produjo “La Voz México” durante siete temporadas en Televisa, reiteró que el formato está obsoleto, sin embargo no considera que pase lo mismo que “La Voz Kids”.

“Lo mantengo, se hicieron muchas temporadas de “La Voz”, pero una cosa es “La Voz”, la marca de “La Voz” y otra cosa es la marca de “La Voz Kids”, este proyecto es muy especial, porque tiene mucho qué ver con los niños”, indicó.

Lucero, quien será coach, junto con Carlos Rivera y Melendi, aseguró que se siente identificada con el formato.

Lucero, Miguel Ángel Fox Carlos Rivera y Olivia Peralta, presentaron "La Voz Kids". (Foto: La Voz)

“Justamente creo que me identifica, que en algún momento yo me sentía así como una niña, pero no había una ventana como esta”, señaló.

El productor Miguel Ángel Fox, señaló que "La Voz Kids" tiene una magia especial, que la hace atractiva al público. (Foto: La Voz)

Carlos Rivera recordó que él surgió de un reality musical y gracias a él, logró una carrera, por lo que espera que los niños que participen en este reality, también logren cumplir sus sueños.

“Los que tuvimos la posibilidad de haber iniciado nuestra carrera en un reality, pues tenemos mucho qué contar y hay una comunión especial con los participantes de este programa. Cuando yo veía a los participantes empatizaba muchísimo con sus emociones y su sentimientos. Sabes que hay mucho en juego, porque tal vez para algunos, es la única oportunidad de poder figurar en el medio”, puntualizó

Yuri será la conductora principal, y estará acompañada por Olivia Peralta, quien será la co conductora de la emisión.

Esta emisión constará de 10 programas, en los que el público podrá seguir el proceso de evolución y crecimiento de un grupo de talentosos pequeños. Las 10 emisiones se dividirán de la siguiente manera: cinco audiciones, tres batallas, semifinal y final.

“La Voz Kids” inicia el domingo 20 de octubre a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

