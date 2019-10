El 'Príncipe de la Canción' recibirá un homenaje póstumo este 24 de octubre en la entrega de Premios La Musa; quiere que sus hijos estén presentes

Rudy Pérez confirma homenaje póstumo a José José en Premios La Musa. (Foto: Cortesía)

El cantante José José recibirá un homenaje póstumo, este 24 de octubre, en la entrega de Premios La Musa, por lo que Rudy Pérez, espera que los hijos del cantante (José Joel, Marysol y Sara), puedan reconciliarse para estar presentes en la ceremonia.

“Yo he visto la noticias, al igual que todo el mundo, y quiero estar bien lejos, no nos metemos en problemas familiares, lo único que sí hago, es orar por ellos, para que se unan, porque yo sé que Pepe amaba a su familia”, expresó en exclusiva para La Voz, el prestigioso compositor, músico, productor y arreglista.

Rudy Pérez, presidente del Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos, que otorgan desde hace seis años, El Premio La Musa a jóvenes compositores, para inspirarlos a seguir plasmando su arte y que algún día lleguen a formar parte del pabellón, señaló que los hijos de José José, están no solo enterados del homenaje, sino que prometieron estar presentes.

“Mi esposa fue al velorio de Miami, vio a sus tres hijos, y les dijo que era importante que ellos aparecieran, y ellos le dijeron que sí, porque ellos sabían cuánto su padre apreciaba a los compositores”, indicó.

Amigo personal de José José, Rudy recuerda que él personalmente le informó que iba a se reconocido como Leyenda Viva (como lo han sido figuras como Raphael) en la séptima ceremonia de los premios, y el cantante estaba muy emocionado, quería ir, recibirlo él, porque espetaba mucho a los compositores.

“Él estaba muy feliz y me dijo: “me voy a poner bien”, yo lo vi un poco flaquito, como las recientes fotos que hemos visto en el internet, delgadito, pero se veía bien y me dijo: “voy a luchar para ponerme bien, porque yo quiero estar ahí”, indicó.

Rudy Pérez, presidente del Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos, señalo que se mantendrá al margen de la carrera artística de Sara Sosa, aunque acepta que José José le pidió que la ayudara. (Foto: Cortesía)

A pesar del cariño que le tuvo y le tiene, el compositor prefiere no opinar respecto a los problemas que ha habido entre los hijos del cantante.

“Nosotros no nos metemos en los problemas familiares de nadie, simplemente queremos celebrar honrar y preservar la memoria de El Príncipe”, indicó.

Al margen de la carrera artística de Sara

Tras los ataques que ha recibido Sara, debido a la forma en que actuó con sus hermanos, Rudy prefiere mantenerse al margen de la carrera de la chica, a quien, acepta José José le pidió que ayudara.

“La noche que estuvo conmigo en mi casa, que cenamos en mi casa, me dijo: “Rudy, a mi me gustaría que me ayudaras en la carrera de mi hija Sarita, ella canta bonito, y me gustaría que sacara una producción discografía, me gustaría mucho que ella continúe cantando” y yo le dije: “Pepe, envíame algo” y quedaron de mandarme una maqueta con músicos, para que yo escuchara lo que estaba haciendo y yo pudiera intervenir o ayudar, pero nunca se habló de yo escribir canciones, simplemente se pidió una ayuda de llevarla a una discográfica. Yo tendría primero que ver que la familia está unida, ahora no podría involúcrame en nada por los escándalos y las cosas que hay, simplemente por respeto a mi querido amigo”, puntualizó.

