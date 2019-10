CLOSE

El cantante envió mensaje a su nieta , con quien espera hacer un dueto cuando demuestre su talento.

Enrique Guzmán habla claro, solo haría un dueto con su nieta Frida Sofía, si la chica tiene el talento suficiente. (Foto: La Voz)

El cantante Enrique Guzmán asegura que hará dueto con su nieta Frida Sofía, cuando esta le demuestre su talento.

“Así es, no sé qué tenga ella en voz, o no tenga, en cuanto sepamos, si es famosa”, indicó el experimentado cantante, ante la pregunta si algún día haría un dueto con su nieta.

Así como Alejandra Guzmán le demostró el talento que tiene, cuando grabó su primer disco, don Enrique, quien tiene una gran voz y estilo, que lo han mantenido vigente a lo largo de más de 60 años de carrera, espera que su nieta Frida Sofía también lo haga.

“Mira, la primera persona que se sorprendió con un disco de Alejandra fui yo, porque llegó con el disco terminado, grabado en Europa, en España. Así, así tiene que venir Frida con él: “traigo mi disco, veme, sí puedo..”, así es como tiene que hacer”, indicó el cantante.

Tras ver todo lo sucedido con la muerte de José José, Enrique Guzmán confiesa que le da miedo morirse, sin embrago confía que entre sus hijos no habrá problemas.

“Algunas cosas me alarman, me preocupan, como para decir, no me quiero morir, pero yo creo que mi familia es estable y son gente cariñosa y son gente bien, no tengo separadas las familias”, puntualizó.

