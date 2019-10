CLOSE

Blanca asegura que “No te Puedes Esconder” tiene todo para encantar al público. (Foto: Telemundo)

Tras estar alejada de la actuación, trabajando en el área de producción, la actriz Blanca Soto regresa a la pantalla de Telemundo con la serie “No te Puedes Esconder”, al lado del actor español Iván Sánchez y un gran elenco.

“Llevo tres años alejada de la televisión, pero trabajando en la parte creativa, detrás de las cámaras, tengo otro proyectos en puerta en los que estoy trabajando en Los Ángeles, con mi equipo de Latin Wii”, expresó la actriz desde Miami, en conferencia con Iván.

Blanca refiere que precisamente por su trabajo como productora, Telemundo se había acercado a ella para este proyecto, pero cuando conoció la historia, el guión, los personajes, se dejo seducir para volver a la actuación.

“Telemundo me había ofrecido otras cosas, pero cuando se se aproximaron para ver lo de la producción de esta serie, me encanto el nivel, el guión y cuando llegamos a la parte del elenco, qué te puedo decir, no había forma de decir que no, me lancé, con Telemundo hemos hecho proyectos muy lindos”, dijo la regiomontana.

En “No te Puedes Esconder”, Blanca Soto interpreta a Lydia/Mónica, una mujer que huye de México para escapar de un esposo abusador y de una red criminal. Tras adoptar nuevas identidades en Madrid, gracias al programa federal de protección de testigos de los EU, Mónica y su hija Natalia empiezan a reconstruir sus vidas. Sin embargo, cuando parece que todo ha regresado a la normalidad, su pasado las reencontrará.

“Es un formato arriesgado, algo nuevo y le da diversidad a la pantalla de Telemundo, son diez capítulos, es increíble, porque puede decidir ver una serie de 25 capítulos como las qué hay o la de nosotros “, puntualizó Blanca.

Iván Sánchez, agradecido con Telemundo

Iván Sánchez, coprotagoniza con Blanca Soto “No te Puedes Esconder”, la nueva serie de Telemundo. (Foto: Jorge Alvarino/Telemundo)

Para Iván Sánchez, “No te Puedes Esconder” es la oportunidad de cerrar un ciclo con Telemundo, tras haber protagonizado, hace nueve años, “La Reina del Sur”, y darse a conocer por primera vez en el mercado latinoamericano.

“De alguna manera se cierra un ciclo, hace nueve años yo salí de España para trabajar de la mano Telemundo con un personaje maravilloso, en un proyecto muy importante, y nueve años después, vuelvo a trabajar en Telemundo, está vez después de trabajar mucho tiempo en Latinoamérica, de alguna manera esta serie me devuelve a España con un proyecto maravilloso, hace también tres años que no hacía televisión y creo que Alex es un personajazo”, indicó el actor español.

“No te Puedes Esconder”, cuenta con un elenco de lujo en el que se encuentra Maribel Verdu, Peter Vives, Samantha Siqueiros, Plutarco Haza, Adrián Ladrón, Patricia Guirado, entre otros.

“No te Puedes Esconder”

Blanca da vida a una mujer luchadora y fuerte, estigmatizada por su matrimonio con un criminal (Sánchez), del cual intenta proteger a su hija Vero, y para ello lo pone en manos de la ley, rebelándose así contra su tortuoso presente. (Foto: Telemundo)

Inició el 30 de septiembre

Esta producción de Telemundo, fue filmada en Ciudad de México y Madrid

Es protagonizada por Blanca Soto e Iván Sánchez

Cuenta con diez capítulos

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/10/04/blanca-soto-regreso-serie-no-te-puedes-esconder/3824004002/