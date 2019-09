CLOSE

Silvia Pinal vive a plenitud sus 88 años. (Foto: La Voz)

La actriz Silvia Pinal festejó 88 años de vida, doblemente feliz y agradecida por la llegada de su primer nieto, que se llama Apolo.

“Estoy feliz, muy contenta, por esa cosita divina, porque es precioso el condenado, Dios me lo manda de premio”, expresó la actriz.

Agradecida con la vida, doña Silvia aseguró que toda su familia le había hablado para felicitarla.

“De mi cumpleaños me ha felicitado mucha gente por teléfono, mis nietas, todas me felicitaron”, indicó.

Sobre los problemas entre Frida Sofía y Alejandra, la actriz se mantuvo al margen.

“De esas cosas no hablo, a Frida y a Alejandra no me las toquen”, puntualizó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/09/13/silvia-pinal-festeja-en-grande-un-ano-mas-de-vida/2312409001/