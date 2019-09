CLOSE

En el ojo del huracán, por todo lo que ha dicho Yolanda Andrade de la relación que sostuvieron hace años, Verónica asegura que es mentira y bendice a los que hablan de ella. (Foto: La Voz)

Un tanto molesta y cansada por todo lo que se ha dicho sobre ella y su supuesta boda con Yolanda Andrade, la actriz Verónica Castro envió bendiciones a quienes hablan de ella y aclaró nuevamente que no se casó.

“Buen día a toda mi gente, la vida es un espejo, no hagas daño, porque el espejo lo regresa, y amo todo lo positivo por eso me aparto de lo contrario, Dios Bendiga a los que hablan de mi🙏No me Casé!”, indicó.

A través de diversas entrevistas, la actriz ha enfatizado que nunca se casó con Yolanda Andrade, con quien llevaba una gran amistad.

Sin embargo, Yolanda ha dicho que sí se casaron y tiene videos y fotos que comprueban lo que ha dicho, pues no le gusta quedar como mentirosa.

Buen día a toda mi gente la vida es un espejo, no hagas dańo porque el espejo lo regresa y amo todo lo positivo por eso me aparto de lo contrario Dios Bendiga a los que hablan de mi🙏No me Casé! pic.twitter.com/Wsi7xdZdpf — Verónica Castro (@vrocastroficial) September 11, 2019

