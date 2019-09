CLOSE

La actriz, quien participa en la cinta “Todos Caen”, confiesa que su esposo utilizó diversas estrategias para conquistarla.

Claudia Álvarez, feliz del estreno de “Todos Caen”, su primera película. (Foto: La Voz)

Contenta con el matrimonio que ha logrado formar con Billy Rovzar, la actriz Claudia Álvarez asegura que el productor utilizó varias estrategias para conquistarla, ahora que se toca este tema en la cinta “Todos Caen”, donde ella participa

“A mí me pasó con Billy, yo sí caí, porque era... me aplicó todas las estrategias del mundo, era de los que llegaba a una fiesta y me decía: 'ahora vamos a la barra, ahora vamos a bailar' y claro, en un libro que se llama De play, ahí vienen todas las estrategias, si en una noche están con la persona que te gusta, en diferentes lugares, sientes que ya has vivido con una persona diferentes situaciones”, señaló.

Claudia alaba la creatividad de Billy y recuerda cómo hizo él, para que al irse de viaje, ella siguiera pensando en él.

“Me dejó su pashmina, así, con su loción y de repente me la quedé yo, él se fue de viaje y yo me quedé oliéndola y así muchísimas más”, indicó.

La actriz agradeció a Martha y Miri Higareda, por haberla invitado a participar en la cinta.

“Me siento muy afortunada de estrenarme en el séptimo arte con ustedes, me siento feliz, ilusionada”, indicó.

