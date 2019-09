CLOSE

La actriz agradeció el cariño del público, debido a que siempre la apoyan, aún cuando se ausente.

Bibi, está muy agradecida de que el público no la olvide y la siga apoyando en su trabajo. (Foto: La Voz)

De regreso a los escenarios con el musical “Chicago”, la actriz Bibi Gaytán asegura que guarda un gran aprecio por su ex compañera de Timbiriche: Paulina Rubio, a quien considera una gran amiga.

“Yo a Paulina la adoro, así pase mucho tiempo sin verla, es una muy, muy querida amiga”, comentó.

Incluso, espera que ahora que se estrene “ Chicago”, los ex Timbiriches vayan a verla.

“Nuestros ritmos son muy distintos, no siempre se tiene esa oportunidad, pero por supuesto que a cualquiera de ellos, me encantaría ver, me daría un gustazo de verdad, de verdad, de corazón, porque éramos unos chavitos y estábamos ahí del tingo al tango”, comentó.

“No tengo con qué pagar, ni tendré nunca con qué pagar el cariño de la gente”, expresó.

