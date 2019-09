CLOSE

LMT presumió la buena delantera que se cargan con su vocalista Ingrid Lozano, quien de nuevo está en la agrupación

La agrupación tendrá, por segunda ocasión, a Ingrid Lozano como vocalista. (Foto: Agencia Reforma)

MONTERREY -- Además de descartar cualquier reencuentro con Alicia Villarreal, al menos por el momento, LMT presumió la buena delantera que se cargan con su vocalista Ingrid Lozano, quien de nuevo está en la agrupación.

Los ex integrantes de Límite, Carlos, Sergio, Gerardo y Jesús, vuelven a la escena musical luego de hacer una pausa de casi cuatro años, tiempo en el que cada uno de ellos realizó actividades distintas.

Ingrid (Foto: Agencia Reforma)

"Tenemos a (André-Pierre) Gignac con nosotros en nuestro equipo, que es Ingrid y vamos a luchar y lograr cosas importantes", comentó Carlos, percusionista del grupo, al hablar del buen desempeño de la vocalista del grupo.

"Estamos más maduros todos, Ingrid mucho más madura, con una voz increíble. Es el momento preciso para el regreso de LMT", agregó.

La agrupación se reunió con los medios de comunicación en el Foro DiDi para presentar su nueva música, un tema inédito titulado "Prefiero Olvidarte" en el que retoman el sonido musical que los llevó a la fama como Límite.

"Nos ayudó mucho el dejar de vernos, el dejar de tocar, sobre todo en la cuestión personal. Y ahora que nos volvemos a unir nos da mucha fortaleza porque vemos las cosas desde otra perspectiva", agregó Sergio.

La agrupación promueve el sencillo "Prefiero Olvidarte". (Foto: Agencia Reforma)

Ahora vienen en un mood relajado, inclusive dicen que en esta etapa de relax se disfruta más lo que hacen, porque no hay tanta presión, aunque sí buscan el tema que los hará trascender de nuevo.

A pregunta directa si en algún momento se planeó volver a los escenarios con su ex compañera Alicia, Carlos aseguró que no.

"Cuando decidimos reiniciar con LMT no teníamos esos planes, hasta la fecha no tenemos esos planes. Tenemos muy claras nuestras metas", indicó el percusionista.

Comentó que en 2008 sí hubo un acercamiento, pero sintieron que no era el momento ideal para traer de nuevo a Límite a la escena, porque estaba muy fuerte la banda y el norteño-banda.

"No se dio nada más porque ella no quería, sino porque cada quien estaba con sus proyectos".

La vocalista aseguró que la han comparado con Alicia Villareal. (Foto: Agencia Reforma)

En este momento, agregó Carlos, esas corrientes musicales han perdido un poco de fuerza y el público voltea a ver "la buena música".

"Es importante dejar claro que nosotros no dijimos que nos íbamos a unir o juntarnos con Alicia. Más bien dicho, ella dejó entrever eso, honestamente no sé por qué lo hizo, por qué necesita hacer eso, pero para nosotros no es así", agregó Sergio-

Aseguró que el nombre de Límite lo pueden usar, pero no lo hacen porque ahora el concepto musical que buscan colocar es LMT.

Ingrid, de 30 años, indicó que por ser güera y de ojo verde siempre la han comparado con Alicia, pero cada quien tiene una personalidad definida.

"Desde que inicié con ellos hice mi trabajo. No quiero imitar a nadie. La gente se dará cuenta de que es así al escucharme. Decían: 'es que es güerita, el ojo verde'... Pero no fue planeado", comentó Ingrid, quien por segunda ocasión vuelve a ser vocalista del grupo.

