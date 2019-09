CLOSE

Visiblemente afectada por el distanciamiento que vive con su hija Frida Sofía, la cantante Alejandra Guzmán, expresó que los más desea, es acercarse a ella, perdonarla y que ella la perdone.

“Lo que más quiero es acercarme y decirle, abrazarla y perdonarla, igual que ella me puede perdonar de muchas cosas, porque no hay nada que no se pueda arreglar, no hay nada que me separe o que sienta que no me la merezco”, expresó la cantante.

Aseguró que siente en paz con ella misma, ya que no le ha fallado a su hija Frida, pues nunca se ha relacionado con un ex de su hija.

“Yo no estaría tan tranquila si esto fuera cierto, si la acusación de que yo con el galán...pues no yo no estaría tranquila, yo estoy en paz, yo soy honesta, no me escondo, ni miento. Tú crees que le voy a hacer eso a mi hija, no me cabe, no le voy a hacer eso. Le deseo que sea feliz, que encuentre lo que le haga feliz en la vida. Que encuentre amor, quién la ame, quién la respete y a quién le dé su lugar, porque eso es lo que cualquier mujer quiere", señaló.

Sobre el aborto que se realizó su hija, la cantante aseguró que ese no es un tema que le corresponda a ella.

“Yo no puedo hablar de algo que no es mi cuerpo, pregúntele a Frida de eso, yo respeto su cuerpo y su decisión”, indicó.

Finalmente la cantante justificó la actitud de su padre al molestarse por las declaraciones de Carmen Salinas quien se ofreció a darle amor a Frida.

“Frida siempre (mi amor) lo ha tenido, mi papá me va a defender a mí y a su familia por lógica, lo olla hasta el fondo no lo sabe más que la cuchara, siempre he estado presente en la vida de Frida, siempre he tenido como prioridad su amor, su educación”, puntualizó.

La cantante presentó su nuevo material Alejandra Guzmán Live at the Roxy, además de anunciar su próxima presentación en la Ciudad de México.

