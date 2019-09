CLOSE

Érika no se cierra a nada, ni siquiera a seguir en la empresa, donde ha sumado los más grandes éxitos de su carrera.

Protagonista de innumerables telenovelas, Érika suma más de 40 años de carrera, que comenzó desde muy niña, en su natal Monterrey, Nuevo León. (Foto: La Voz)

Luego de perder su exclusividad en Televisa, donde brilló como protagonista de telenovelas, Érika Buenfil no ha podido concretar ningún proyecto con la televisora, por lo que está totalmente abierta a irse a donde le ofrezcan seguir desarrollando su carrera.

“Yo estoy abierta, no es que me vaya o me salga, yo puedo trabajar en todas partes”, señaló.

Érika no se cierra a nada, ni siquiera a seguir en la empresa, donde ha sumado los más grandes éxitos de su carrera y espera que haya pronto un proyecto para ella.

“De tele no hay nada, vamos a ver qué pasa, con tantos cambios que ha habido

Y con tantas producciones nuevas, yo espero que algo salga”, señaló.

Debido a que en este momento no tiene proyectos en televisión, la actriz se ha abierto trabajar con una agencia de representación.

“Le llamo a productores amigos, apenas estoy estrenando con una agencia de managers, como empezando, no lo carrera, pero sí este nuevo cambio que se ha abierto”, puntualizó.

