Aislinn confiesa que su hermano José Eduardo es muy discreto, aun con su familia, de su vida personal, por tanto, aunque le sorprende, respeta su silencio ante ruptura con su novia de ya varios años. (Foto: La Voz)

Sorprendida porque su hermano José Eduardo Derbez dio a conocer que había terminado su relación con Bárbara Escalante, Aislinn Derbez confiesa que es muy discreto, y ella y su familia se enteraron a través del anuncio que hizo.

“No sé, no he hablado con él, le escribí por qué no nos contó a nadie. En el chat familiar fue como... ¿qué pasó? si todo estaba perfecto y de repente... nadie sabe qué pasó”, expresó la actriz.

Hasta el momento, Aislinn no ha podido hablar de esto con su hermano, sin embargo, espera que esté bien.

“Nadie sabe qué pasó, cuando hable con él, les cuento”, indicó.

La actriz estuvo presente en el anuncio de Bienfest, un evento que tiene como finalidad invitar al público a cuidar de la salud y en el cual, promocionará su marca AMAI.

“Ya salió (su marca) hace tres meses, nos va muy bien, todo es cien por ciento natural, es un sueño que teníamos mi mejor amiga y yo y queremos invitar a la gente que se sume y consuma productos orgánicos”, puntualizó.

