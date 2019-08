CLOSE

A través de su disco “México de mi Corazón”, la cantante Natalia Jiménez brinda un homenaje a México.

“Desde hace muchos años, había querido grabar música de mariachi y no se me había dado. Cuando llegué aquí, descubrí lo bonito que es el género, empecé a escuchar a Lola Beltrán, a Chavela Vargas, a Rocío Dúrcal, y me empecé a enamorar de esta música, y ahora, a donde vaya, la llevo conmigo”, indicó.

Consciente del cariño que en México se le tenía a Rocío Dúrcal, quien era llamada la española más mexicana, la cantante asegura que no quiere usurpar su lugar.

"Yo no quiero que la gente piense que quiero usurpar el lugar de Rocío, de ninguna manera. Este es un homenaje cariñoso desde el fondo de mi corazón, cantando como yo sé las canciones que más me gustan".

La cantante agradeció a Carlos Rivera, Lila Downs, Paquita la del Barrio, Pedro Fernández, Banda MS y El Bebeto que la hayan acompañado en este disco y lamentó que Alex Fernández no hubiera respondido a su invitación.

“Invite a Alex Fernández y nunca llegó, pues no sé. por eso no está en el disco, porque invitado estaba”, puntualizó.

