Solo son amigos, nada más. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Debido a los constantes rumores que relacionan sentimentalmente a Lupillo Rivera con Belinda, el cantante puso fin a las especulaciones y aclaró en sus redes sociales que entre él y Belinda solo existe una bella amistad.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos. Nos conocimos en “La Voz”, empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco o seis veces creo a diferentes partes, al cine, a un evento, a unas fiestas ahí (inclusive en varias partes nos agarraron los medios), pero nosotros simplemente somos amigos. Nos conocimos, nos caímos bien, conversamos mucho y nos la llevamos muy suave”, explicó.

Sobre el tatuaje que se realizó en el brazo con el rostro de Belinda, el cantante explicó.

“Este tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en “La Voz” me retó, me dijo ella ‘¿A que no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje", indicó.

Respecto a las declaraciones que hizo Ricardo Montaner diciendo que pronto se casarían, el cantante explicó, el por qué su compañero afirmó tal cosa.

“Ricardo Montaner acaba de sacar un disco muy bueno y los medios en vez de preguntarle por su música ,le preguntaban por Belinda y Lupillo, eso causa que el señor Montaner diga ‘ya, sí se van a casar’ para que ya no le volvieran a preguntar. Pero nunca hemos planeado ninguna boda, no tenemos planeado nada de ese tipo, una boda es muy serio y eso no existe tampoco”, comentó.

Belinda agradeció el detalle que tuvo Lupillo de aclarar su relación.

“Gracias por ser un caballero siempre! Eres un gran hombre y el mejor artista. También yo pido respeto para ti. Te mereces lo mejor. I love you", expresó la cantante.

