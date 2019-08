CLOSE

Yolanda entrevistó a Juana Barraza "La Mataviejitas", acusada de asesinar a 17 mujeres de la tercera edad. (Foto: Televisa)

Con una larga trayectoria que le ha permitido estar al frente de programas como “MoJoe”, la conductora Yolanda Andrade deseaba hacer algo diferente en su carrera, y fue ahí donde surgió la idea de hacer “Consecuencias con Joe”, un programa de entrevistas diferente, en el que platica con criminales que cumplen una condena

“Es un sentimiento que no conocía, he conocido muchas emociones, he vivido muchas cosas en mi vida, pero no había tenido enfrente a una persona que me dijera con… no lo llamo frialdad, lo llamo sinceridad, cómo mataron a un amigo, cómo transportaron drogas, es fuerte, pero emocionalmente se te vienen muchas cosas a la cabeza, pero no haces juicios ni nada, yo estoy muy orgullosa de lo que se logró”, indicó la conductora.

Yolanda aclara que no está haciendo una oda a los criminales, ni los está haciendo estrellas de nada, solo quiere, con estas terribles experiencias, hacer un llamado a reflexionar, principalmente a los jóvenes.

Yolanda Andrade aborda con profesionalismo la otra cara de los delincuentes que purgan una condena por diversos delitos. (Foto: Televisa)

“La intención de este programa es la prevención del delito. Ellos (los entrevistados) te cuentan cómo fue, qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron y desafortunadamente las drogas y el alcohol te llevan a un lugar donde es un punto ciego, cometes un error y el daño es profundo para sí mismo, para la familia de la víctima y los familiares de ellos”, expresó.

Para este programa tuvo la oportunidad de entrevistar a Juan Barraza “La Mataviejitas”.

“El caso de Juana es peculiar, porque ella es hija de una mamá alcohólica, que la intercambiaba por alcohol, hay muchas mujeres que son alcohólicas y no les importaba sus hijos”, indicó.

