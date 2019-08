CLOSE

Gerardo deja constancia de que él si quiere ver a su hijo Eros, pero Paulina se lo impide. (Foto: Televisa)

Debido a que Paulina Rubio no le ha permitido a Gerardo Bazúa ver su hijo Eros, el cantante viajó a Miami con la esperanza de reencontrarse con el pequeño.

“Estoy intentando ver a mi hijo, después de que no me contesta ningún e-mail, vamos a ver si me contesta en esta casa”, expresó el cantante en sus redes sociales.

Después de tocar la puerta y hablar con la señora de servicio, quien le dijo que el pequeño está tomando su siesta, Gerardo Bazúa esperó durante una hora poder ver a su hijo, al no recibir respuesta, el cantante se retiró, no sin antes dejar en la casa un regalo que le llevaba a Eros,

“Que triste tener que subir este video, para que se vea una de las tantas veces que he ido a buscar a mi hijo Eros ... y sí está!! pero al final, me lo niegan por órdenes de la "señora". Aquí queda la prueba de que así fue”, comentó.

