CLOSE

Niurka está feliz y agradecida de regresar a Televisa. (Foto: Televisa)

Tras haber estado unos años fuera de Televisa, la actriz Niurka celebra estar de vuelta en la televisora, protagonizando la serie “Alma de Ángel”, al lado de Raúl Araiza y Julio Bracho, bajo la producción de Nazareno Pérez Brancatto.

“Es un reto absoluto y gigantesco, gracias Televisa por abrirme las puertas, no me van alcanzar mis días para agradecerles tantas cosas a esta empresa”, indicó.

Niurka agradeció haber tenido un gran equipo de escritores que le dieron total libertad de desarrollar su personaje en esta serie dirigida por Juan Carlos de Llaca.

“Fueron un gran equipo, en el transcurso del tiempo nos iban conociendo, nos iban descubriendo, e iban enriqueciendo más los guiones. No me tuve que autocensurar, me dejé guiar por un guión, aunque por ahí sale una que otra palabra mía”, señaló.

Niurka protagoniza la serie “Alma de Ángel”, al lado de Raúl Araiza y Julio Bracho, bajo la producción de Nazareno Pérez Brancatto. (Foto: Televisa)

La actriz interpreta a Alma, una mujer que muere, pero continúa en su casa en donde tiene situaciones que resolver y un arcángel y un diablo estarán con ella para guiarla hacia el infierno o el cielo.

“Alma ama al demonio, porque el arcángel siempre la está limitando”, comentó.

Esta nueva serie de comedia de 13 capítulos, narra la historia de Ángel (Julio Bracho), quien está devastado por la repentina muerte de su esposa Alma (Niurka) y no sabe cómo procesarla. Por su parte, Alma no sabe que está muerta y que esta atrapada en su casa, hasta que resuelva los pendientes que dejó en la tierra.

Mientras el cielo y el infierno se disputan su alma, ella es un fantasma que solo puede comunicarse con sus seres queridos, a través del cuerpo de Paco (Raúl Araiza), el mejor amigo de Ángel.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/08/28/niurka-regresa-televisa/2143236001/