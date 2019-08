CLOSE

Julián Gil espera que la nueva pensión alimenticia para su hijo Matías, sea establecida con actual situación económica. Hasta ahora le ha dado a Marjorie, alrededor de 11 millones de pesos mexicanos. (Foto: La Voz)

Tras haberse reunido con su hijo Matías en el Centro de Convivencias, y mostrar a través de fotos y videos su encuentro en redes sociales, Julián Gil desmintió a la abogada de Marjorie, Alma Pellón, quien aseguró que el actor violó el reglamento, al fotografiarse con el pequeño.

“No están prohibidas, hay que decir a la señora Alma, a la abogada, que aprenda un poquito de leyes, si hubiera estado prohibido no me las hubiera podido tomar, pedí permiso a la Trabajadora Social y me dieron el permiso. Tengo mi teléfono lleno de fotos, pedí el permiso, los invito a que vayan y pregunten en el Centro de Convivencia y pregunten si las fotos están prohibidas o no”, explicó el actor.

Julián aseguró que ningún juez le ha prohibido publicar fotografías de su hijo en sus redes sociales. Ni ha hecho ningún pacto con nadie.

“Nunca hubo un pacto y ni siquiera una orden del juez, que diga que no puedo publicar una foto de mi hijo. Ni ella ni yo podemos comercializar, no podemos ir a hacer un comercial de un refresco con el niño, pero en mis redes sociales lo puedo hacer, es mi hijo, tengo todo el derecho, como lo tiene ella”, señaló el actor.

Sobre las declaraciones de la abogada Alma Pellón. en las que asegura que el actor ha incumplido con la pensión, Julián explicó que solo no se ha pagado un mes y estos e debe a que ya no tiene exclusividad con Televisa, que era de donde se tomaba directamente la pensión y ahora el juez, con base en sus nuevos ingresos, tendrá que determinar un nuevo monto, al que él no se negará jamás.

“Llevo un mes sin pagar la pensión, pero saquen cuentas 140 mil pesos por casi 30 meses son casi 11 millones de pesos mexicanos, obviamente al terminar la exclusividad ya no existe de dónde sacar el 20 por ciento, ahora hay que esperar a que el juez o que el magistrado en la sentencia, estipule una pensión”, comentó.

Julián asegura que él siempre ha sabido cuales son sus derechos y obligaciones con su pequeño, jamás se ha negado a darle pensión justa, porque sabe cuál es su responsabilidad de manutención con su hijo, y lamenta que Marjorie haya dicho que su hijo tiene mucha madre (para mantenerlo) cuando también tiene un padre que lo ha hecho, sin siquiera convivir con él como se debe.

“La figura materna no es importante es importantísima, pero la figura paterna también es importante, lo que no se me hace es que diga ante ustedes que tiene madre, o sea el papá no es importante, no existe, el papá desaparece, no hace falta, el papá para lo que es bueno, es sólo para dar”, puntualizó.

