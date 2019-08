CLOSE

Julián asegura que aunque le asiste la razón, se cansó de luchar contra la pared, y decidió ser feliz. (Foto: La Voz)

Debido a que desde un año no ha podido ver a su hijo Matías, el actor Julián Gil confesó que no extraña al pequeño.

“¿Lo extraño?, no, suena duro pero no, lamentablemente no lo extraño, quisiera extrañarlo, pero no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes, es duro pero lamentablemente yo no lo extraño”, indicó el actor.

Durante la conferencia que ofreció para anunciar la obra “¿Y si me Caso?”, Julián hizo hincapié en que es su hijo y lo ama, pero necesita convivir con él, por lo que hizo un llamado a Marjorie de Sousa para que le permita ver a su hijo.

“Creo que la persona que podría tomar decisiones y que se lo dejo todo, es la mamá de Matías, es la que está provocando todo esto y una separación con el niño”, indicó.

Expresó que desde hace tiempo, decidió ser feliz y no seguir en una batalla con Marjorie.

Julián Gil y Marjorie de Sousa no llegan a un acuerdo

“Tomé una decisión hace tiempo, preferí ser feliz que tener la razón, no es que me haya apartado del caso, pero tomé la decisión de empezar a vivir”, comentó.

Finalmente explicó que no le molestaría que Marjorie tuviera una relación con otro hombre y que esté fuera un padre para su hijo.

“Primero, que me encantaría que ella empiece una buena relación, igual como yo, estamos todos para comenzar una nueva relación, que otra persona que esté con ella y pase a ser la figura paterna, es algo normal y me imagino que puede ser lo más saludable para el niño, si el niño no puede tenerme a mi como figura paterna... para cualquier niño es tan importante la figura materna como la figura paterna, si yo no sé lo puedo dar, porque existen unas limitaciones, pues que alguien más se la dé”, puntualizó.

