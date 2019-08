CLOSE

Polo Morín dio vuelta a la página en su ruptura con Lambda García, y solo tiene para él, las mejores vibras. (Foto: La Voz)

Tras haber terminado su relación, Lambda García y Polo Morín se reencontraron en la presentación de “La Reina Soy yo”, por lo que Polo aclaró que no tiene nada en contra de su ex, quien se dijo le fue infiel.

“Yo no había vuelto a ver y ni hablado con Lambda desde hace cuatro meses, es la primera vez que lo veo, no tengo nada en su contra, siempre te voy hablar bien de él, porque es con lo que me quedo”, señaló Polo.

El joven actor dio vuelta a la página y no se enfrasca en lo que se dice respecto a su ruptura con Lambda.

“De los chismes que hubo, vayan y pregúntenle a él , no tengo nada qué decir, yo salí a defender Luis Carlos (con quien supuestamente lo engañó) porque no tenía nada qué ver, es de los mejores amigos de Lambda desde que son chiquitos, no quería decir nada al respecto, pero se me hizo muy injusto que la gente empezara a atacar a Luis Carlos. que no tenía nada qué ver”, subrayó Polo.

Ahora que se encuentra soltero, el actor asegura que está disfrutando de esta etapa.

“Hace mucho que no estaba soltero, desde hace casi seis años, estoy disfrutando mucho también, me fui a un viaje solo cien por ciento y decían: “te vas a deprimir, pero no, para poder estar bien con alguien más, en un futuro tengo que estar bien conmigo mismo y a eso me estoy dedicando”, indicó.

El actor le deseó la mejor de las suerte a Lambda, ahora que debutó en Televisa con “La Reina soy yo”.

“Es una persona que yo quiero mucho, que admiro mucho, que le deseo lo mejor del Universo para siempre, como compañero, fue un excelente compañero, súper entregado, bailarín, cantante, creo que y espero que con este proyecto despunte, es su bienvenida a la empresa. Tuve una relación muy linda, ya estoy en otra cosa, estoy soltero, muy contento en otra etapa de mi vida, en la cual me siento súper completo”, puntualizó.

