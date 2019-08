CLOSE

Michelle Renaud asegura que respeta la opinión de todas las personas, pero pide que no supongan nada de su vida personal. (Foto: Francisco Morales/ La Voz)

La actriz Michelle Renaud, quien protagoniza “La Reina soy yo”, aseguró que aprendió de su personaje en esta telenovela, a no quedarse callada, por ello, decidió aclarar nuevamente que ella no fue la tercera en discordia, en el matrimonio de Danilo Carrera.

“Yameli (su personaje) me enseñó a alzar la voz. Tuve una entrevista con alguien que respeto mucho, pero que había dado información falsa de mí, y dije: 'nada más quiero pedir que no afirmen algo que no conocen', porque yo nunca he aceptado eso, entonces están inventando”, indicó.

Lamentó que se afirmen cosas que ella nunca ha dicho o que se den por hecho suposiciones.

MÁS: Danilo Carrera cerró en paz su ciclo con Ángela Rincón

“Yo respeto la opinión de cada quien, pero en estos casos, siempre pongan el “yo creo”, no aseguren lo que yo no he asegurado, porque entonces me están difamando”, indicó.

Explicó que ella está tranquila, porque sabe cómo se dio la relación con Danilo y lo único que le interesa es la opinión de su hijo.

“A mí no me importa si me juzga Chuchita, Chuchito, para lo que para ella puede estar mal, para mí puede estar bien, a mí lo único que me importa y por lo que me desvivo es por la opinión de mi bebé, porque quiero que el día de mañana, esté orgulloso de mi como mamá”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/08/23/michelle-renaud-danilo-carrera-declaraciones/2096816001/