Enrique asegura que a Carmelita Salinas le gusta meterse en todo, pero lo hace con buena intención, así es que no hay problema con ella, ni la quiere matar, ni nada. (Foto: La Voz)

Con humor, el cantante Enrique Guzmán dejó claro que no amenazó a Carmen Salinas, todo fue un malentendido, lo que sí dijo, fue que “mataría” a quien dañe a alguien de su familia, y no es el caso de la veterana actriz, quien lo único que hizo fue ofrecerle cariño y un “cuartito” a su nieta Frida Sofía.

“Yo dije: 'yo mato a la persona que dañe a mi familia, no dije que iba a matar a Carmen Salinas', sí tengo de repente ganas de matarla, pero no es eso lo que quiero hacer, la señora lo único que hizo fue decir: 'mi hijita cantas bien bonito y te invito a que tengas un cuartito en mi casa'", indicó el cantante quien ofreció una conferencia de prensa al lado de Angélica María y Julissa para hablar de la presentación que tendrán con “Los Grandes del Rock”, el 1 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Enrique quiso dejar las cosas claras, respecto a lo que dijo, porque no hubo mala intención contra Carmen, quien no debe temerle.

“El cuartito que le ofrece Carmelita le agradezco mucho, pero a ella le gusta más el departamento lujoso que tiene en Miami, a la mejor el cuartito lo puedo utilizar yo, para pasar por ahí alguna vez”, comentó con humor Enrique.

Aseguró que después de que Carmen Salinas hiciera un llamado a las autoridades para responsabilizarlo si algo le pasaba a ella o a su familia, ahora “tendrá que cuidar” de la actriz.

“La voy a vigilar para que no le pase nada no vayan a pensar que fui yo, si le pasa algo al cruzar la calle, yo no he de ir manejando”, comentó.

El cantante explicó que la actriz aún tiene mucha vida por delante.

“No morirá y si muere la culpa no la tengo yo. ¿Saben qué tiene Carmen Salinas? que le gusta la fiesta de todos, le gusta intervenir en todo, lo hace con buen humor, con buenas ganas”, comentó.

