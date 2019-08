CLOSE

Beto defiende su amistad con Erik Rubín, quien lo invitó a participar en “Jesucristo Súper Estrella”. (Foto: La Voz)

El cantante chileno Beto Cuevas, negó que exista rivalidad entre él y Erik Rubín, después de que se publicara que estaba molesto por una guerra de egos, debido a que el personaje de Judas, que interpreta el esposo de Andrea Legarreta, sobresalía más que el de él, en la obra “Jesucristo Súper Estrella”.

“Ninguna fricción. La única fricción, es cuando nos damos un abrazo, después de cada función. Esos son inventos de los que no me puedo hacer responsable, pero no tiene nada de cierto”, comentó el intérprete de temas como “Háblame”.

Beto lamentó que se publiquen notas para crear rivalidad entre ellos, ya que él, lo único que siente por Erik es gratitud, pues fue él quien lo invitó a protagonizar la obra.

“Todo mundo habla, porque tiene boca y lengua, de ahí que exista algo malo entre nosotros, para nada. Yo lo que más siento es gratitud hacia Erik, porque él fue quien me invitó a participar en esto”, indicó.

Aseguró que lo único qué hay entre él y todo el elenco, es compañerismo.

“Se ha creado una onda muy buena de camaradería, por eso no corresponden todas las cosas que se dicen por ahí”, expresó.

