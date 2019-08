CLOSE

Carmen no comprende la molestia de Enrique Guzmán. (Foto: La Voz)

Luego de que Enrique Guzmán expresara que Carmen Salinas “quiere ser mamá de todo el mundo” por haberle ofrecido su amor a Frida Sofía, y le recordara a la actriz que él era el papá de Alejandra Guzmán, Carmen lamentó la reacción del cantante.

“Que pena don ENRIQUE porque jamás mencioné a ALEJANDRA a quien le tengo mucho cariño, y ofrecerle amor a una jovencita como Frida, el amor que no alcancé a darle a mi hijo QPD, no creo que eso me haga más buena o mala. No sabe el dolor que se siente no verlo”, indicó actriz.

Hace unos días. la actriz ofreció su apoyo y cariño a Frida Sofía, a quien le dijo estar dispuesta a darle todo el amor que no le pudo dar a su hijo, quien falleció a los 37 años.

Por lo que Enrique Guzmán no dudó en reaccionar a los comentarios de Carmen, cuando la prensa lo abordó en Monterrey, ya que su molestia hizo el cantante le mentara la madre a la actriz.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/08/20/carmen-salinas-enrique-guzman-frida-sofia-alejandra-guzman/2061898001/