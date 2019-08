CLOSE

La actriz agradeció el apoyo que el público le han brindado a ella y a Bárbara López, con “Juliantina”

Macarena también se manifestó a favor del movimiento #NoMeCuidanMeViolan. (Foto: La Voz)

Contenta por todo lo que ha sucedió alrededor de “Juliantina”, la actriz Macarena Achaga agradeció al público todo el apoyo que le han brindado a ella y a Bárbara López, ya que han logrado darle continuidad al proyecto de la película y la serie de la pareja, nacida de la telenovela “Amar a Muerte”.

“La película es mérito de todas las niñas, de las votaciones, de los pedidos que se han hecho para tener una continuidad de la historia de Juliantina”, señaló.

Macarena aseguró que también esto implica un lazo de correspondencia con su público.

NOTA RELACIONADA: Billy Rovzar confirma serie y película de 'Juliantina'

“Para mí es un compromiso, no es un personaje que me tome a la ligera, es un compromiso que tengo con las mujeres, porque ellas me eligieron para darles voz”, indicó.

El amor entre Juliana (Bárbara López) y Valentina (Macarena Achaga), “Juliantina”, fue un éxito en “Amar a Muerte”. (Foto: Agencia Reforma)

La actriz argentina también se manifestó a favor del movimiento #NoMeCuidanMeViolan.

“Hay mucho dolor reprimido por mucho tiempo, yo no quiero justificar ninguna acción violenta, pero es importante que no nos olvidemos de eso, porque hay mucha ira también. Me parece importante que no hay que perder el foco de generar paz, de generar amor”, comentó.

La actriz asistió a la entrega de premios Kids Choice Awards, en donde obtuvo el reconocimiento a 'Instagramer Favorito'.

Macarena también se manifestó a favor del movimiento #NoMeCuidanMeViolan. La Voz.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/08/19/macarena-achaga-habla-de-juliantina/2053478001/