Aída deja en manos de su abogado su demanda en contra de Joaquín Muñoz. (Foto: La Voz)

Luego de que Joaquín Muñoz expresará que Carlos Cuevas había tenido más que una amistad con Juan Gabriel, Aída Cuevas evitó hablar sobre el tema, más aún, porque en este momento, aunque no tiene problemas con él, está distanciada de su hermano y no quiere verse enredada en dimes y diretes, que no le incumben.

“Eso ya que lo defienda él (Carlos Cuevas), yo no tengo nada más que hablar de nadie”, expresó la cantante.

Muñoz se atrevió también a decir públicamente que el hijo mayor de Aída es en realidad hijo de Juan Gabriel, por lo que aquí sí, la cantante se querelló legalmente.

“También eso lo está viendo mi abogado, que es Guillermo Pous, él está viendo eso y bueno, a esperar, la gente va hablar, que hablé, que trate de difamarte, pero a mí no me afecta”, comentó.

Sobre una posible reconciliación con su hermano, la cantante indicó que no tiene problemas con él, incluso estaría dispuesta a invitarlo al programa que tendrá.

“Yo soy materia dispuesta, yo no tengo problema, desafortunadamente hablan de más”, comentó.

