Verónica aclara situación con la producción de “La Casa de las Flores”. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Después de que Manolo Caro diera a conocer, a través de una gran publicidad, que el personaje de Virginia de la Mora, interpretado por Verónica Castro, en la serie “La Casa de las Flores”, había muerto, la actriz expresó a través de sus redes sociales, que no recibió ni un peso, por la utilización de su imagen, en la publicidad que ha servido de antesala para presentar la segunda temporada de esta exitosa producción de Netflix.

“Solo por respeto al público que me sigue, les contesto que no he recibido un peso de ninguna promoción de esta segunda parte, yo cobro cuando trabajo. Y me cuesta mucho hacerlo, pero en esta ocasión no recibí nada, porque no trabajé”, expresó la actriz.

Dejó claro el motivo por el cual decidió no continuar más en la serie, debido a que sólo deseaban utilizar su voz en off, tal como en su momento lo dio a conocer en “Ventaneando”.

¡QUE SIEMPRE NO! Verónica Castro confirma que no hará la secuela de 'La ... https://t.co/G0pG8Gl2o6 vía @YouTube Perdón pensé que había quedado claro desde el año pasado todas sus preguntas y espero que con este vídeo Y un poquito de atención se pueda aclarar todo.Gracias🙏 — Verónica Castro (@vrocastroficial) August 15, 2019

Por su parte, debido a las críticas que ha recibido, Manolo Caro dejó claro, el por qué decidió matar al personaje de Virginia de la Mora.

Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, eso es todo!



El cariño hacia @vrocastroficial se mantiene intacto y la serie sigue adelante...

Gracias! — Manolo Caro (@ManoloCaroS) August 14, 2019

