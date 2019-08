CLOSE

Laura está dispuesta a mostrar su cuerpo de forma integral, con tal de ayudar a la construcción de un asilo de ancianos. (Foto: La Voz)

Para realizar su sueño de construir un asilo de ancianos, Laura León está dispuesta a posar desnuda para una revista para caballeros.

“Es un sueño que tengo en nombre de mi madre, lo vamos a hacer en Tabasco, de dónde soy originaria, estamos juntando fondos y como me han pedido mucho que pose para una revista, que enseñe el tesorito, claro que sí, y todo eso se va a ir destinado al asilo”, indicó la actriz y cantante.

Hasta ahora, Laura confiesa que aunque está en pláticas con una revista, no ha llegado a un acuerdo económico, ya que considera que su tesoro vale mucho y por tanto le tienen que corresponder como merece.

“Este tesorito es muy valioso, no es cualquier tesoro. Me van a pagar muy bien y el tesoro será lucido en todo su esplendor, pero todavía no hemos llegado a un acuerdo económico”, señaló.

Pese a que está más allá de la madurez física, Laura ha sabido conservar su escultural cuerpo, por lo que lo mostrará integralmente y sin censura.

“La sesión será preciosa, vamos a hacer unas fotos en playas, unas en mi tierra, que el tesorito luzca precioso. Claro que sí (posaré desnuda), totalmente, no tiene nada de malo, todas tenemos lo mismo”, comentó.

