Mientras llega el amor, la actriz se concentra en su trabajo.

Bella y talentosa, está muy orgullosa de sus casi 20 años de carrera. (Foto: Alfonso Ramza/Cortesía)

Amorosa, trabajadora y entregada, la actriz colombiana Sara Corrales, asegura que está disfrutando de su soltería, ya que no tiene pareja.

“Estoy soltera desde hace año y medio y estoy feliz, estoy tranquila, estoy disfrutando mucho cada etapa de mi vida”, indicó la actriz, quien forma parte del elenco estelar de la telenovela “Cita a Ciegas”.

A pesar de que disfruta estar en pareja, Sara no se desespera y se toma su tiempo para elegir al hombre adecuado.

“Por el momento sí disfruto estar sola, me encanta estar en pareja, pero si no he encontrado a esta persona correcta, en verdad prefiero estar solita y tranquila”, indicó.

Siempre abierta al amor, espera que su próxima pareja sea la persona indicada para compartir toda la vida.

Tiene año y medio sin novio. (Foto: Alfonso Ramza/Cortesía)

“Ya no estoy buscando un noviecito, ya estoy buscando algo más intenso, ya estoy buscando a la persona que es para mí”, expresó.

Por lo pronto, mientras llega el amor, Sara se concentra en su trabajo.

“Es mi tercer proyecto en Televisa, antes, participé en el reality “Mira Quién Baila”.

“Yo vivo súper agradecida con Televisa y con todos los canales que me han dado oportunidad de estar en sus proyectos, si hay algo que tengo en la vida es que soy muy agradecida, llevo 20 años de carrera, digamos que he estado trabajando mucho para internacionalizar mi carrera y Televisa, digamos que me ha consolidado en México, es una plaza grandísima súper importante y siempre agradeceré a este canal”, indicó.

CONÓZCALA

Sara no quiere “un noviecito”, piensa en algo más formal. (Foto: Alfonso Ramza/Cortesía)

Sara Corrales

Nació en Medellín, Colombia, un 27 de diciembre

Formó parte la serie “El Señor de los Cielos”, donde interpretó a Matilde

Formó parte en “Despertar Contigo”, producción de Pedro Damián,

Ella es la verdadera Estela, en “La Doble Vida de Estela Carrillo”

Firmó contrato de exclusividad con Televisa

Actualmente participa en “Cita a Ciegas”.

