La actriz espera que sea Sarita, la que no permita a nadie acercarse a José José.

Anel no quiere entrar en polémicas, solo le pide a Sarita que se ponga en contacto con sus hermanos para informarles directamente de la salud de su padre. (Foto: La Voz)

Debido a que poco se conoce sobre la salud del cantante José José y a que mucho se ha especulado si su hija Sara lo tiene “secuestrado”, porque no permite que nadie lo vea, su ex esposa y madre de sus dos hijos mayores, la actriz Anel Noreña, señaló que aunque no entiende la actitud de Sara, no cree que lo tenga secuestrado, aunque le duele mucho que Pepe y Marysol no puedan ni siquiera hablar por teléfono con él.

Anel no quiere entrar en polémicas, ni hablar por sus hijos, mucho menos hablar mal de José José, porque finalmente es el padre de sus hijos y ellos lo aman.

“Él decidió irse (José José). No está secuestrando, simplemente vamos a ponerle como que él decido retirarse, como que dijo “ya no quiero saber nada” y se fue de México”, indicó.

Anel se niega a creer que José José no quiera ver a sus hijos, porque él siempre los ha querido mucho, por lo que prefiere pensar que es Sarita quien no le ha permitido al cantante tener comunicación con sus hijos mayores.

“Le quiero poner todo de parte de Sarita, porque me dolería mucho que José le dijera: “no quiero ver a Pepe y a Marysol”, eso sí me dolería. No entiendo la actitud de Sarita, la verdad no entiendo, se me hace muy raro la actitud de Sarita, de eso tan hermética con el papá”, comentó.

Con la mejor actitud y por sus hijos, Anel espera que Sarita recapacite y se ponga en contacto con sus hermanos, por lo menos para informarles directamente cómo está su papá.

“Son tus hermanos, repórtales a ellos y déjales saber cómo está tu papá, que se hablé con Pepe y Marysol, que ella sea la que les reporte, “oye, está bien, estoy tratando de dar lo que él quiere, lo que él necesita” solo eso”, puntualizó.

