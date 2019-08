CLOSE

El productor y comediante explicó los motivo por los cuáles no quiso participar en los Premios Metro

Jorge Ortiz de Pinedo es muy claro con la organización de los Premios Metro, él no pagará absolutamente nada para que una de sus obras o él mismo sea premiado. (Foto: La Voz)

El productor Jorge Ortiz Pinedo explicó los motivos por los cuales no le interesa participar en los premios Metropolitanos de teatro, llamados “Premios Metro”.

“Yo nunca he dado dinero para que den un premio, ahí quieren que les pague uno el evento, para poder organizar y al jurado”, expresó.

Aún cuando no está de acuerdo con estos premios, el experimentado actor y productor, lamentó que estos no reconozcan la comedia.

“Yo no estoy de acuerdo en esos premios, cómo están catalogando las obras, porque ellos, el jurado que conforman, son jurados que les gusta mucho teatro, pero más serio que cómico. Podrían catalogar el teatro de drama y de comedia y si todo eso se catalogara, nosotros que hacemos comedia, tendríamos oportunidad de ganar premios, pero no nos van a dar premios, porque seguramente los jurados prefieren actores de teatro dramático, entonces va a ser muy difícil”, indicó.

Aclaró que con Mariana Garza, organizadora de los premios, tiene una buena relación, sin embargo, no está de acuerdo con ella.

“A Mariana la adoro desde niña, me da mucho gusto que Chumel esté ahí, no sé que esté haciendo ahí, no es de teatro, les dicen comediantes a los Standuperos y no lo son, esa es una categoría diferente, debería haber premio para Standup, pero no les digan comediantes, comediantes es otra cosa, un comediante Mauricio Herrera y Sergio Corona”, puntualizó.

