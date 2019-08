CLOSE

Mario invita al público de Phoenix, a acompañarlo y pasarse un rato por demás divertido con "¿Celosa yo? ¡Jamás!". (Foto: Cortesía)

Con el humor que lo caracteriza , Mario Aguilar, se presenta este 16 de agosto en Phoenix, con su espectáculo "¿Celosa yo? ¡Jamás!".

En exclusiva para TV y Más/La Voz, el influencer confiesa que aún cuando disfruta presentarse en México, hacerlo en Estados Unidos, tiene un encanto especial, porque el público siempre le toca el corazón con su sensibilidad y su entrega a todo lo que huele a México.

“En Estados Unidos, lo que me da sentimiento es que mucha gente se me acerca y me dice: “no puedo ir a México, extraño la comida mexicana, a mi familia y a través de ti la recuerdo”, y eso me toca el corazón, porque hay gente que se identifica con lo que hacemos en el show”, comentó.

Mario comenzó casi si querer en el mundo de la comedia, un día imitó a su mamá y se hizo viral. (Foto: Cortesía)

Aún cuando es uno de los influencers más exitosos, Mario asegura que su llegada al internet fue por casualidad, nada es planeado.

“Fue de chiripa. Yo nunca planeé hacer esto, un día hice un video y se hizo súper viral, y empecé a imitar a mi mamá, a crear contenido en internet que se hacía viral, y así fue sucediendo, creo que cuando te toca te toca, le eché ganas y aquí andamos”, comentó.

Aunque ha recibido propuestas para saltar ya a la televisión y al cine con sus personajes y sus rutinas, Mario prefiere seguir creando contenido para su propio canal.

“Estoy concentrado en mi proyecto y sí quiero trascender, pero ahorita quiero agarrar más tablas, estoy en mis proyectos, tratando de no descuidarlos. La misma gente te manda ideas y hay que escucharla”, puntualizó.

